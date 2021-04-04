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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04.04.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa sahasında Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş, Galatasaray'ın Hatayspor'a 3 puan kaybettiği haftada Kasımpaşa'yı yenerek aradaki puan farkını açmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından oldukça merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in lideri Beşiktaş, 32. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. 3 puan farkla zirvede bulunan Kara Kartal, 3 puanı cebine koyup yerini korumayı hedefliyor. 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise Beşiktaş karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki mücadelede, 31. haftadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbi karşılaşmasını da yöneten hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin

Rosier

Welinton

Vida

N'Sakala

Josef

Atiba

Ljajic

N'Koudou

Gökhan Töre

Larin

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA MUHTEMEL 11

Ramazan

Hadergjonaj

Brecka

Tosic

Haddadi

Drinkwater

Aytaç

Hajradinovic

Varga

Yusuf

Thelin

KARAKARTAL GALİBİYET PEŞİNDE

Süper Lig’de 31. haftayı 64 puanla bir maç eksiğine rağmen 2. Galatasaray’ın önünde 3 puan farkla zirvede tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 32. haftaya Kasımpaşa mücadelesiyle giriş yapacak. Siyah Beyazlılar’da yoğun maraton öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Sakatlığı bulunan; Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic’e ek olarak cezalı olan Rachid Ghezzal’le karantinada bulunan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de kritik maçta görev yapamayacak. Fenerbahçe beraberliğiyle 6 maçlık galibiyet serisi noktalanan Kara Kartal, kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Son 10 maçta sadece 1 galibiyet alan, 5 maçtır 3 puana hasret olan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

DÜDÜK YENİDEN UMUT MELER'DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. Bu açıklama sonrasında Siyah Beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması Siyah Beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kasımpaşa
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bugün ŞAMPİYON BEŞİKTAŞım olacak

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