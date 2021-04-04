Süper Lig’de 31. haftayı 64 puanla bir maç eksiğine rağmen 2. Galatasaray’ın önünde 3 puan farkla zirvede tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 32. haftaya Kasımpaşa mücadelesiyle giriş yapacak. Siyah Beyazlılar’da yoğun maraton öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Süper Lig’in lideri Beşiktaş, 32. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. 3 puan farkla zirvede bulunan Kara Kartal, 3 puanı cebine koyup yerini korumayı hedefliyor. 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise Beşiktaş karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.

Sakatlığı bulunan; Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic’e ek olarak cezalı olan Rachid Ghezzal’le karantinada bulunan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de kritik maçta görev yapamayacak. Fenerbahçe beraberliğiyle 6 maçlık galibiyet serisi noktalanan Kara Kartal, kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Son 10 maçta sadece 1 galibiyet alan, 5 maçtır 3 puana hasret olan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

DÜDÜK YENİDEN UMUT MELER'DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. Bu açıklama sonrasında Siyah Beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması Siyah Beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açtı.



