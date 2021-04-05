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Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Mame Thiam'dan olay paylaşım

05.04.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32.hafta mücadelesinde Kasımpaşa konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Lacivert-Beyazlı ekibin tek golünü kaydeden Aytaç Kara'nın karşılaşma sonrası yaptığı paylaşıma, eski takım arkadaşı Mame Thiam cevap verdi.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Mame Thiam'dan olay paylaşım

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta takımın tek golünü atan Aytaç Kara'nın paylaşımına eski takım arkadaşı ve Fenerbahçeli Mame Thiam'dan yorum geldi.

Aytaç Kara Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Oynayan, oynamayan bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Kasımpaşa'dan takım arkadaşı olan Fenerbahçeli Mame Thiam ise Kara'nın bu paylaşımının altına "Aytaç Kakaa" yorumunda bulundu.

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Mame Thiam'ın formasını giydiği Fenerbahçe ise yarın Süper Lig'de 32. hafta maçında Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takım mücadeleyi kazanırsa yeniden şampiyonluk yarışının içine dahil olacak.


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Mame Thiam Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
GAYET NORMAK DEĞİLMİ NE VAR BUNDA. BOYD RESMEN BJK İÇİN OYNADIK DEDİ AÇIK AÇIK ŞİKE DEĞİLMİYDİ
Aytac kara Gs nin kapisindan girdi bu golle...
espri????????

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