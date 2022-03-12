Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KASIMPAŞA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı 12 Mart Cumartesi (bugün) Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak. Maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Çaykur Rizespor, 28 maç sonunda 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

KASIMPAŞA ÇAYKUR RİZESPOR HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çaykur Rizespor'da Ponck ile sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda bulunmayacak.

Yeşil-mavili oyuncular son çalışmasını İstanbul'da Eyüpspor Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.

