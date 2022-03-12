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Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

12.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı için geri sayım sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maç için heyecan dorukta. Karadeniz temsilcisinde Ponck ve Aminu Umar kadroda yer almıyor. Bu kapsamda Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte maça ilişkin detaylar...

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KASIMPAŞA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı 12 Mart Cumartesi (bugün) Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak. Maçı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Çaykur Rizespor, 28 maç sonunda 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

KASIMPAŞA ÇAYKUR RİZESPOR HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çaykur Rizespor'da Ponck ile sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda bulunmayacak.

Yeşil-mavili oyuncular son çalışmasını İstanbul'da Eyüpspor Tesisleri'nde yaptıktan sonra kampa girecek.

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Çaykur Rizespor Kasımpaşa
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