Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.
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