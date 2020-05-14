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Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 14.05.2020 15:14 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandı.

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