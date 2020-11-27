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Kasımpaşa'da Fuat Çapa geri dönüyor

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 27.11.2020 23:25 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Fuat Çapa, tekrardan başa geçiyor.

Kasımpaşa'da Fuat Çapa geri dönüyor

Kasımpaşa’da 13 Kasım’da takımın başına getirilen teknik direktör İrfan Buz, bugün istifa kararı almıştı. Buz’un istifasının ardından teknik direktör arayışlarına ara vermeden başlayan Lacivert-Beyazlılar, geçtiğimiz sezom takımı düşme potasından aldıktan sonra üst sıralara taşıyan Fuat Çapa ile görüşüyor.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz günlerde Ankaragücü ile yollarını ayıran Çapa ile gerçekleştirdiği görüşmelerde büyük aşama kaydetti. Tarafların yarın bir kez daha görüştükten sonra, resmi imzanın atılmadı bekleniyor.

Çapa, geçtiğimiz sezon takımın başındayken 14 maça çıkmış; 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet almıştı. (DHA)

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