Kasımpaşa'da Koita neden kadro dışı kaldı? Beşiktaş'a mı transfer olacak?

Adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.
Yıllık garanti 500 bin Euro, bonuslarla birlikte toplam 1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvet ücretine zam istedi ve yıllık 1.3 milyon Euro kazanan Gohou ile performansını kıyaslayarak örnek gösterdi.
Kasımpaşa yönetimi Koita'nın zam istediğini redderken Gineli santrforu kadro dışı bıraktı.
Kasımpaşa kulübü, Beşiktaş'ın ilgisi sonrası Koita'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Siyah beyazlılar ise Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde olduğu gibi oyuncunun bonservis ücreti ödenmeden takıma katılmasını talep etmişti.
Öte yandan son şampiyon Başakşehir de Koita için Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Fakat Gulbrandsen'le takas teklifi kabul görmedi.
Fode Koita, Süper Lig'de çıktığı 87 maçta 23 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi.
29 yaşındaki golcü Kasımpaşa'nın Kayserispor ve Rizespor maçlarında kadroya alınmamıştı.
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
''Daha ligin başındayız''
Vida ve Meljnak'a milli davet
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Koronavirüs...
Galatasaray'ın gündemindeki dünya yıldızına sevindiren haber!
Galatasaray maçı öncesi ülkeyi karıştırdı...
Trabzonspor'da Sörloth'un yerine 2 isim
Vedat Muriç'e koronavirüs şoku! Test sonucu...
Genç yıldız için resmi transfer teklifi
Pirlo'dan galibiyetli başlangıç
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Fenerbahçe istiyordu... Zahavi'nin yeni takımı herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum