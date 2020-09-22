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Kasımpaşa'da Koita neden kadro dışı kaldı? Beşiktaş'a mı transfer olacak?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.09.2020 09:33 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın etkili golcüsü Fode Koita, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında kadroda yer almadı. Kasımpaşa'da Koita neden kadro dışı kaldı? Koita Beşiktaş'a transfer olacak mı? İşte detaylar...

Kasımpaşa'da Koita neden kadro dışı kaldı? Beşiktaş'a mı transfer olacak?

Adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Yıllık garanti 500 bin Euro, bonuslarla birlikte toplam 1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvet ücretine zam istedi ve yıllık 1.3 milyon Euro kazanan Gohou ile performansını kıyaslayarak örnek gösterdi.

Kasımpaşa yönetimi Koita'nın zam istediğini redderken Gineli santrforu kadro dışı bıraktı.

KASIMPAŞA NE KADAR BONSERVİS İSTİYOR?

Kasımpaşa kulübü, Beşiktaş'ın ilgisi sonrası Koita'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Siyah beyazlılar ise Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde olduğu gibi oyuncunun bonservis ücreti ödenmeden takıma katılmasını talep etmişti.

BAŞAKŞEHİR'DEN TAKAS TEKLİFİ

Öte yandan son şampiyon Başakşehir de Koita için Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Fakat Gulbrandsen'le takas teklifi kabul görmedi.

23 GOL, 10 ASİST

Fode Koita, Süper Lig'de çıktığı 87 maçta 23 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

29 yaşındaki golcü Kasımpaşa'nın Kayserispor ve Rizespor maçlarında kadroya alınmamıştı.

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