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Kasımpaşa'da Selçuk İnan'dan boşalan koltuğa Kemal Özdeş getirildi!

04.04.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Selçuk İnan'dan boşalan, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin. Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!" ifadeleri kullandı.

Kasımpaşa'da Selçuk İnan'dan boşalan koltuğa Kemal Özdeş getirildi!

Kasımpaşa’da teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi. Böylece lacivert-beyazlılarda üçüncü Kemal Özdeş dönemi başlamış oldu.
Kasımpaşa, Selçuk İnan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için daha önce 2 dönem takımın başında bulunan Kemal Özdeş ile yeniden anlaşıldığını duyurdu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin. Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!" ifadeleri kullandı.

KEMAL ÖZDEŞ’İN KASIMPAŞA’DAKİ 3. DÖNEMİ

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52 yaşındaki teknik adam, 16 Eylül 2016 - 1 Ekim 2018 tarihileri arasında lacivert-beyazlılardaki 1. döneminde 86 maçta 38 galibiyet, 14 beraberlik, 34 mağlubiyet alarak 1.49 puan ortalaması yakalayan Özdeş, 13 Haziran 2019 - 1 Aralık 2019 tarihlerindeki 2. döneminde ise 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayıp 1.20 puan ortalamasıyla beklentilerin altında kalmıştı.

Kasımpaşa, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken, topladığı 26 puanla 13. sırada bulunuyor.


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