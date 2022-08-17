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Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi yeniden başladı!

17.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa, teknik sorumluluk görevine Şenol Can'ın getirildiğini açıkladı!

Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi yeniden başladı!

Kasımpaşa, yeni sezonun 2. haftasında teknik direktörlük değişikliğine gitti.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında takımın başına geçen Sami Uğurlu ile 2022-2023 sezonuna başlayan Kasımpaşa’da alınan 2 mağlubiyetin ardından Uğurlu ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar 2020-2021 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Can ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir” ifadelerine yer verilirken, 39 yaşındaki teknik adam resmi sözleşmeye imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Can Kasımpaşa
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