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Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar resmen ayrıldı!

11.11.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan yapılan açıklamayla takımdaki ikinci dönemini yaşayan teknik sorumlu Şenol Can ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar resmen ayrıldı!

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken, İstanbul ekibi Kasımpaşa'da flaş bir ayrılık yaşandı. Geride kalan 13 haftada yalnızca 15 puan toplayabilen Kasımpaşa'da yönetim, teknik sorumlu Şenol Can ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

3. HAFTA GELMİŞTİ!

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Şenol Can, Kasımpaşa'nın başına 3. haftada gelmişti. İstanbul ekibinin başında 13 maça çıkan Şenol Can, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

2. KEZ AYRILDI!

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Şenol Can bu ayrılığıyla birlikte Kasımpaşa'ya ikinci kere veda etmiş oldu. 39 yaşındaki teknik adam daha önce 24 Mart 2021'de göreve gelmiş ve takımın başında 144 gün kalırken, 15 Ağustos'ta takıma veda etmişti. Kasımpaşa'daki ikinci Şenol Can dönemi ise 18 Ağustos'ta başlarken, 85 gün sürdü ve 11 Kasım'da sona erdi.

SON MAÇINI 6-1 KAZANDI!

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Şenol Can yönetiminde son maçını Türkiye Kupası dördüncü tur maçında 1461 Trabzonspor'a karşı oynayan Kasımpaşa mücadeleden 6-1 gibi farklı bir skor ile ayrılmıştı.

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Şenol Can Kasımpaşa son dakika ayrılık

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