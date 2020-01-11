Kasımpaşa'da transfer sıkıntısı

Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’nın Serik ilçesinde devam eden Kasımpaşa, eksik kadroyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kadroda düşünülmeyen Veysel Sarı, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Tobias Heintz, Mustafa Pektemek, Azad Toptik ve Karim Hafez, çalışmalarına yardımcı antrenörler eşliğinde İstanbul’da devam ediyor.
Öte yandan, Süper Lig’in ilk devresinde 18 maçta görev alıp, takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Abdul Rahman Khalili ile ilk yarıda genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev alan Uğurcan Yazğılı’nın da sözleşmeleri feshedildi.
4 sezondur Kasımpaşa forması giyen ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez ismi olan Strail Popov ile de yolları ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 14 maça çıkan Popov, gol atma başarısı gösteremezken, 2 asist yapmıştı. Bulgar oyuncu, Kasımpaşa ile yollarını ayırmasının ardından TFF 1’inci Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Hatayspor ile sözleşme imzaladı.
Lacivert beyazlı ekipte, çalışmalar eksik kadro ile devam ederken şu ana kadar sadece 1 transfer yapıldı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giyen, sezon sonunda ise takımı Avusturya Wien’e geri dönen 25 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Takımdan ayrılacak olan futbolcu sayısının fazla olması sebebiyle, Kasımpaşa’nın transferde hareketli günler geçirmesi bekleniyor. Oldukça dar bir kadrosu kalan lacivert-beyazlıların, en az 7-8 ismi renklerine bağlayacağı öğrenildi.
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'nın Serik ilçesinde hazırlanan Kasımpaşa, bu sabah yaptığı çalışmayla günü tamamladı.
Teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. İdman ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
Lacivert beyazlı takımda Yusuf Erdoğan, Ramazan Köse, Koita ve Quaresma ve Pavelka salonda çalıştı. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Sadiku kamp kadrosunda yer almıyor.
(DHA)
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