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Kasımpaşa'dan zehir zemberek açıklama! "Enis Destan'ın hareketi suçtur!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.12.2024 19:20
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Kasımpaşa kulübü, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmadna Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın müsabaka hakeminin kararlarına ve Trabzonspor'un santraforu Enis Destan'a yönelik sert bir tepki gösterdi.

Kasımpaşa'dan zehir zemberek açıklama! "Enis Destan'ın hareketi suçtur!"

Kasımpaşa kulübü, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalının maç ile ilgili bir açıklama yayımladı.

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Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Spor Kamuoyuna Duyuru

Kulübümüzün dün oynadığı maçta, spor tarihimizde hiç rastlamadığımız bir komedi yaşanmıştır.
Spor ahlakından uzak, her türlü etik esasların uzağında Enis Destan isimli oyuncunun yaptığı hareket kamu görevlisi olan müsabaka hakemlerini aldatmaya yönelik bir suçtur.
Bunun yanı sıra VAR protokolünün çiğnendiği maçta, orta hakemi ekrana çağıran VAR hakeminin kararı normal bir davranış değildir. Bu durum her türlü ihtimali akla getirmiştir.
Kasımpaşa Spor Kulübü olarak; Federasyonumuzun bu hakeme karşı gerekli yaptırımları uygulamasını bekliyoruz.
Kardeş kulüp Trabzonspor'un da bu davranıştan ötürü oyuncusu Enis Destan'ı Türk futbolu adına örnek olacak şekilde kendi içlerinde cezalandırmasını beklediğimizi belirtiriz.
Ayrıca, kamu görevlisini aldatmaya yönelik bu hareketten ötürü oyuncu ve VAR protokolünü ihlal eden müsabaka hakemlerine karşı Türk futbolu adına resmi girişimlere başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Trabzonspor
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