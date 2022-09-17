Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor'u iki golle yıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Hangikredi Ümraniyespor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ümraniyespor'un tek sayısı ise 90+9. dakikada Mrsic'ten geldi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 83. dakikada Bahoken kaydetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 9'a yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ümraniyespor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

