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Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor'u iki golle yıktı!

17.09.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti ve son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Hadergjonaj ve Bahoken'den geldi.

Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor'u iki golle yıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Hangikredi Ümraniyespor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ümraniyespor'un tek sayısı ise 90+9. dakikada Mrsic'ten geldi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 83. dakikada Bahoken kaydetti.

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Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 9'a yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Ümraniyespor ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ümraniyespor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

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Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Ümraniyespor Florent Hadergjonaj
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