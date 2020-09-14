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Kasımpaşa, Erdem Canpolat ile imzaladı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 14.09.2020 21:47 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Kulübü, Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'ün 19 yaşındaki kalecisi Erdem Canpolat ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Erdem Canpolat ile imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Schalke 04 takımının 19 yaşındaki kalecisi Erdem Canpolat, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

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