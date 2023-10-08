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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

08.10.2023 13:06 | Son Güncelleme:
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Kasımpaşa Fenerbahçe maç sonucu bilgisine dair sorgulamalar yoğunluk kazandı. Süper Lig'in 8. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü ve milli araya 3 puanla girmiş oldu. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bilgisi merak ediliyor. Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hakkında detayları sorguluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma Sarı-Lacivertliler rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve maç fazlasıyla lider durumda bulunan Galatasaray'dan zirveyi geri aldı. İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi ve maça dair detaylı bilgiler...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı, 8 Ekim 2023 Pazar günü oynanıyor. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başladı.

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlandı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetti.

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Ngoy.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko.

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