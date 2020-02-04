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Kasımpaşa, Fuat Çapa ile anlaştı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 04.02.2020 16:02 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, anlaşmaya vardıkları teknik direktör Fuat Çapa ile ilgili resmi açıklamayı yarın yapacaklarını söyledi.

Kasımpaşa, Fuat Çapa ile anlaştı

Kasımpaşa’da Tayfur Havutçu’dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim belli oldu. Lacivert- beyazlılar, deneyimli çalıştırıcı Fuat Çapa ile söz kesti.

Konuyla ilgili Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklama yaptı. Fuat Çapa ile görüştüklerini doğrulayan Öksüz, "İnşallah yarın teknik direktörlük konusunu kesinliğe kavuşturacağız” dedi.

İstanbul temsilcisinde Tayfur Havutçu ile yolların ayrılmasının ardından takımı, teknik sorumlu Erkan Çoker yönetiyor.

(AA)

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