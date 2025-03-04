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Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2025 21:09
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Süper Lig'in 26'ncı haftasında 3-3 beraberlikle sona eren Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı.

Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Maçın ilk dakikalarında Victor Osimhen, kaleci Andreas Gianniotis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadeleyi önce devam ettiren hakem Cihan Aydın, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

"- VAR: Olası bir penaltı için inceleme öneriyorum.

  • Hakem: Tamam, geldim.

  • VAR: Buraya bak. Topa dokunmadı.

  • Hakem: Tamam gördüm.

  • Hakem: Hücum oyuncusu ilk önce topa dokunuyor.

  • VAR: Topa ilk dokunan hücum oyuncusu.

  • Hakem: Evet biliyorum. Gördüm.

  • VAR: Bence kart yok. Sadece penaltı.

  • Hakem: Seninle hemfikirim. Sadece penaltı veriyorum.

  • VAR: Kesinlikle kart yok."

Mücadelenin son anlarında Can Keleş, Carlos Cuesta'nın formasından çekmesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun VAR konuşmaları ise şöyle:

"- VAR: Olası bir penaltı için inceleme öneriyorum.

  • Hakem: Geliyorum.

  • VAR: Top hücum oyuncusunun kontrolünde ve şimdi davranışına bak.

  • VAR: Aksiyonun sonunda iki elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor.

  • Hakem: Başka açı verebilir misin?

  • VAR: İki eli üstünde. Bu aksiyon yüzünden devam edemiyor.

  • Hakem: Başka açı. Başka açı.

  • Hakem: Tamam.

  • VAR: Kart yok. Çünkü gol atma olasılığı yok ama topu kontrol edebilirdi. Yani bence iki eli de oyuncunun üstünde.

  • Hakem: Evet biliyorum.

  • Hakem: Penaltı veriyorum ve toptan bağımsız olduğu için sarı kart gösteriyorum.

  • VAR: Kesinlikle. En fazla sarı kart. 26 numara aşağıdan tuttuğu için.

  • Hakem: Evet penaltı ve sarı kart veriyorum."

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Anahtar Kelimeler:
VAR galatasaray
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