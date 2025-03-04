Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Maçın ilk dakikalarında Victor Osimhen, kaleci Andreas Gianniotis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadeleyi önce devam ettiren hakem Cihan Aydın, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

"- VAR: Olası bir penaltı için inceleme öneriyorum.

Hakem: Tamam, geldim.

VAR: Buraya bak. Topa dokunmadı.

Hakem: Tamam gördüm.

Hakem: Hücum oyuncusu ilk önce topa dokunuyor.

VAR: Topa ilk dokunan hücum oyuncusu.

Hakem: Evet biliyorum. Gördüm.

VAR: Bence kart yok. Sadece penaltı.

Hakem: Seninle hemfikirim. Sadece penaltı veriyorum.

VAR: Kesinlikle kart yok."

Mücadelenin son anlarında Can Keleş, Carlos Cuesta'nın formasından çekmesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun VAR konuşmaları ise şöyle:

"- VAR: Olası bir penaltı için inceleme öneriyorum.