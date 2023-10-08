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Kasımpaşa galibiyetinin ardından İsmail Kartal o soruya yanıt verdi: Biz lideriz, Galatasaray ikinci...

08.10.2023 23:25 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray mücadelesinin ardından konuşan teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Kartal kendisine yöneltilen "Galatasaray ile birlikte ligi domine ediyorsunuz. Şampiyonluk yarışı iki takım arasında mı geçecek?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İkinci devre daha tempolu ve iyi oynadıklarını söyleyen İsmail Kartal, "Devre arasında oyuncularıma topun hızını artırmamız gerektiğini söyledim. Daha tempolu oynadık ve daha iyi, net pozisyonlar bulduk. 2'nci golden sonra birkaç net pozisyonumuz vardı. Sonuç olarak 3 puan için geldik, 3 puanı aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HERKES FRİKİK ATABİLİR"

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İrfan Can Kahveci'nin iğneyle oynadığını söyleyen Kartal, "Her maça göre herkes frikik atabilir, değerlendiriyoruz. İrfan bugün iğneyle oynadı, o atamadığı için kim atması gerekiyorsa ona attırdık" şeklinde konuştu.

"KENT EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

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İsmail Kartal, Kent'e sağ kanatta görev vermesiyle ilgili, "Oyun içinde değişiklik yapıyoruz. Kent en iyisini yapmaya çalışıyor, solda oynayacak diye bir şey yok. Sonuçta bir kanat oyuncusu" açıklamasında bulundu.

"BİZ LİDERİZ..."

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"Şu an biz ligin lideriyiz. Galatasaray ikinci. Başkalarını ne yaptığını, neler yapacağını düşünmüyoruz. Biz maç maç bakıyoruz. Oyuncularımızla bu şekilde konuştuk. Kendi yolumuzdayız. Biz başkalarının ne yapacağı matematiğine bakmıyoruz. Biz önümüzde oynayacağımız ilk maça bakıyoruz. Bütün matematik bu! Buraya odaklandık, 3 puanı aldık. Önümüzde Hatay maçı var. Bütün odak noktamız o maçtan 3 puan almak olacak. Başkalarının ne yaptığı, neler yapacağıyla ilgili yorum yapmıyoruz."

"KENDİMİZE OYUN PLANI YARATTIK"

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Takım savunmasını iyi yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Hücum ederken savunmayı, savunmadayken hücumu düşünmek bizim oyun anlayışımız. Meslektaşlarımız bizim arkadaşımız. Kalite farkı tabii ki önemli, o konuda haklılar ama kalite farkı var diye buradaki güçlü oyunu unutmamak gerekir. Bu oyun nasıl oluşturuldu. Geçen sene farklı sistemde oynuyordu bu takım. 10 farklı oyuncu gelmiş. İsterseniz en iyi oyuncuları getirin sizin bir dokunuşunuz yoksa olmaz. Ekibimizle çalışıyoruz. Kendimize oyun planı yarattık. Bunun B ve C planları da var" dedi.

"EVE GİDİP BİRAZ KAFAMI DAĞITMAK İSTİYORUM"

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3 ayda 4-5 kere evine gittiği aktaran İsmail Kartal, "Hemen hemen 3 aydır görevdeyim. 4-5 sefer evime gittim. Biraz yoruldum, bu arada eve gidip biraz kafamı dağıtmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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