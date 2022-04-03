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Kasımpaşa - Gaziantep FK maçında her şey oldu! İki kırmızı, penaltı ve son dakika golü...

03.04.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk etti. 90 dakika müthiş bir mücadeleye sahne olurken, karşılaşmaya kırmızı kartlar damga vurdu. Gaziantep FK, 35'te öne geçti ancak Kasımpaşa sadece 6 dakika sonra eşitliği sağladı. 90+6'da ise penaltıyı gole çeviren Hadergjonaj, Kasımpaşa'ya 2-1'lik üstünlüğü getirdi.

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçında her şey oldu! İki kırmızı, penaltı ve son dakika golü...

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılıklı kırmızı kartların öne çıktığı maçta ilk yarıda gelen goller sonrasında 90+6'ya kadar eşitlik bozulmadı. Herkes, maçın berabere biteceğini düşünürken 90+6'da sahneye Hadergjonaj çıktı...

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Muleka ve 90+6. dakikada penaltıdan Hadergjonaj kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 35. dakikada Djilobodji'den geldi.

İKİ KIRMIZI BİRDEN

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Kasımpaşa'da Hajradinovic 22. dakikada, Gaziantep FK'da ise Djilobodji 65. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla oyundan ihraç edildiler.

DEVRE ARASINDA TARTIŞMA

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Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalarken, soyunma odasına yönelen iki takım futbolcular arasında ise gerginlik meydana geldi. Bu noktada gelen hakem triosu ise, futbolcuların arasına girerek gerginliğin büyümesini engelledi.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 41'e yükseltti ve 11. sırada yer buldu. Son 3 maçında 2. kez yenilen Gaziantep FK ise 40 puanla 14. sırada yer aldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

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