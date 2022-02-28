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Kasımpaşa hakeme isyan etti: Ciddi bir art niyet...

28.02.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe'ye yenildikleri maçın ardından hakemi eleştirdi. Uğurlu, "Kasımpaşa'yı küme düşüremeyecekler. Biz küme düşecek futbol oynamıyoruz. Buradan çıkacağız. Fenerbahçe'nin ikinci golü veriliyorsa, o zaman biz ciddi bir art niyet ararız." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa hakeme isyan etti: Ciddi bir art niyet...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından maçın hakemi Mete Kalkavan ve VAR hakemi Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi.

Maçı değerlendiren Uğurlu, "Fenerbahçe'yi kutlarım. Oyunun tamamen hakimi bizdik. 70 dakika oyunu domine ettik, sürekli pozisyona girdik. Geçişleri çok iyi yaptık, çok pozisyona girdik. Altay Bayındır'ı tebrik ederim. Çok iyi bir maç çıkardı ve maçı Fenerbahçe için aldı." ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇ TRABZON MAÇIYLA BAŞLADI"

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Kasımpaşa'nın hocası, "Trabzonspor maçından başlayan bir süreç var. Son 20 dakika bizi eksik bıraktılar. Geçen hafta Konyaspor maçındaki uzatma, arka arkaya verilen penaltı... Bu maçta pozisyonu görmemiş olabilirsin ama VAR'a gitmiyorsan, bu sorgulanmalı. Burada art niyet ararım. Hep bizim aleyhimize oluyor. Bizim gücümüz var, oyun gücümüz var. Fenerbahçe, bizi yenebilir. Biz de Fenerbahçe'yi yenebiliriz. Bu gücümüz var ama hakemler sonucu belirliyorsa, o zaman bize gerek yok." dedi.

"FENERBAHÇELİLER YERDEN KALKMADI"

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"Fenerbahçe yorgun ama zamana oynadı." diyen Sami Uğurlu, "Yerden kalkmadılar, oyunu geç başlattılar. Hakem buna izin verdi." açıklamasını yaptı.

"BİZİ KÜME DÜŞÜREMEYECEKSİNİZ!"

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Sami Uğurlu, "Kasımpaşa'yı küme düşüremeyecekler. Biz küme düşecek futbol oynamıyoruz. Buradan çıkacağız. Fenerbahçe'nin ikinci golü veriliyorsa, o zaman biz ciddi bir art niyet ararız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Kasımpaşa
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