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Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.03.2024 18:20
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Deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray kritik mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılırken son düdüğün çalmasının ardından Sarı-Kırmızılılar'ın resmi hesabından bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı geriden gelerek 4-3 mağlup etmeyi başarırken kritik 3 puan sonrası Sarı-Kırmızılılar'dan bir paylaşım geldi.

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğenide bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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