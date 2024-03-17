Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!

Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı geriden gelerek 4-3 mağlup etmeyi başarırken kritik 3 puan sonrası Sarı-Kırmızılılar'dan bir paylaşım geldi.
Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda "Şampiyonluk yolunda inananların galibiyeti" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğenide bulundu.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İNANANLARIN GALİBİYETİ! 💪😎— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 17, 2024
Maç sonucu: Kasımpaşa 3-4 Galatasaray 👏#KASvGS pic.twitter.com/9K4j3STK2D