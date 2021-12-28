Kasımpaşa-Kocaelispor maçına Michael Pereira'nın kırmızı kartı damga vurdu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Kasımpaşa ile TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın nomal süresi 2-2 eşitlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Kasımpaşa uzatmalarda bulduğu gollerle sahadan 5-3 galip ayrıldı.

GOLLER DEĞİL KIRMIZI KART KONUŞULDU

Kocaelispor'da Michael Pereira 81. dakikada gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçın hakemi sarı kart göstermek için Pereira'yı yanına çağırdı. Hakemin yanına giden Pereira sarı kart gördükten sonra ne olduğunu anlayamadan ikinci sarı kartı da gördü. Kırmızı kartla oyun dışına atılan Pereira takımını 10 kişi bıraktı.

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