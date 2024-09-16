Kasımpaşa maçı sonrası Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması! "Halil Umut Meler ile arkadaş olması..."

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mourinho kendisine yöneltilen Okan Buruk sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

"ARKADAŞ OLABİLİRLER"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, “Meslektaşım Okan’ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler” cevabını verdi.

"HENÜZ DERBİYİ DÜŞÜNMEDİM"

Galatasaray maçını izlediğini ancak derbiyi henüz düşünmediğini belirten Mourinho, "Derbi maçı henüz düşünmedim. Dün onların oynadığı maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Ama ben henüz derbi maçı düşünmedim" dedi.

DERBİ PAYLAŞIMI

Öte yandan deneyimli teknik adam maç sonu yaptığı paylaşımda Galatasaray derbisini işaret ederek "Cumartesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.