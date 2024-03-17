Kasımpaşa maçının yıldızı Icardi, kameraların karşısına geçti şampiyonluğun şifresini verdi!

Galatasaray'da Kasımpaşa galibiyetinin mimarlarından olan Mauro Icardi mücadeleyi 2 gol ile tamamlarken karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Arjantinli yıldız maç sonu yaptığı açıklamada "Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz. Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz." derken, şampiyonluğun şifresini de verdi.

ŞAMPİYONLUĞUN ŞİFRESİNİ VERDİ

"Türkiye'nin en iyi takımıyız." diyen Icardi "Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.





