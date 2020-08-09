Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı

Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü bulmaya çok yakın. Lacivert-beyazlı takımın Hatayspor ile Süper Lig’e yükseldikten sonra yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Altıparmak’ı takımın başına getirdiği iddia edildi.
(İHA)
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