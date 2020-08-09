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Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 09.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kasımpaşa’nın Fuat Çapa’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı

Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü bulmaya çok yakın. Lacivert-beyazlı takımın Hatayspor ile Süper Lig’e yükseldikten sonra yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Altıparmak’ı takımın başına getirdiği iddia edildi.

(İHA)

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