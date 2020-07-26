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Kasımpaşa, şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışlarla karşıladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Süper Lig'in son hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği şampiyon Medipol Başakşehir'in futbolcu ve teknik heyetini alkışlarla karşıladı.

Kasımpaşa, şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışlarla karşıladı

Lacivert-beyazlı futbolcular, Medipol Başakşehirli oyuncular sahaya çıkmadan önce çıkış tünelinin önünde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa da Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek verdi.Ev sahibi takım tribününde de "Şampiyon Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." pankartı yer aldı.

YEDEK KADRO

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son mücadelesinde yedek ağırlıklı bir 11'i sahaya sürdü.Kalede Volkan Babacan, savunmada Caiçara, Ponck, Mehmet Topal, Aziz Eraltay, orta sahada Gökhan İnler, Berkay Özcan, Elia, Aleksic ve Visca'ya hücumda da Gulbrandsen'e forma verdi.

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