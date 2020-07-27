Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yolları ayırdı

Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Çapa ile yollar ayrıldı. Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, "Fuat Hocamız ile sezon sonuna kadar sözlkeşmemiz vardı. Yolları ekonomik nedenlerden ayırdık. Arkadaşlarımız yeni adaylar için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Şubat ayında Kasımpaşa'yla anlaşan Fuat Çapa, İstanbul ekibi ile 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgilik bir performans sergiledi.
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