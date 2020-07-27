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Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yolları ayırdı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 27.07.2020 20:47 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yolları ayırdı. Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz,yaptığı açıklamada, "Yollarımızı ayırdık, arkadaşlarımız adaylar için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yolları ayırdı

Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Çapa ile yollar ayrıldı. Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, "Fuat Hocamız ile sezon sonuna kadar sözlkeşmemiz vardı. Yolları ekonomik nedenlerden ayırdık. Arkadaşlarımız yeni adaylar için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Şubat ayında Kasımpaşa'yla anlaşan Fuat Çapa, İstanbul ekibi ile 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgilik bir performans sergiledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neyin ekonomik neden adam ne istemisti de bu yolu sectiniz basarili oldigunu bile belirtmemeşiniz dunya topci sattiniz paralari nerde . yanlis yaptiniz bu adam olmasa ptt liginde yayin geliri 3 trilyonla cikarmak icin 40 trilyin harcicaktiniz terbiyesizler . terbikler fuat capa adamsin tuttun ligte onlar tutamadi sen tuttun
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