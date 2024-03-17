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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'dan maçın hakemine olay yaratan sözler!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.03.2024 18:54
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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 4-3 mağlup oldu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 4-3 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'dan maçın hakemine olay yaratan sözler!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray'a 4-3 yenildikleri maçın ardından ilginç ifadeler kulandı.

"HAKEMLER KURALLARA HAKİM DEĞİL"

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"Penaltı tamam doğru; ama neden kırmızı kart diye soruyorum. 4. hakem bana "pozisyon dışarıda kırmızı kart o yüzden." diyor. Hakemler kurallara pek hakim değil herhalde..."

"FENERBAHÇE İÇİN OYNUYORSUNUZ"

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"Ben her zaman tüm rakipleri tebrik etmeye çalışıyorum. Bunu Okan Buruk için söylemiyorum. Ama büyük maçlarda rakibi çok zorlayınca, farklı şeyler için oynadığımızı düşünüyorlar herhalde! Biz o karakterde ne hocalarız ne insanlarız! Bu şekilde itham ederseniz, devre arasında ve maç sonunda, "Fenerbahçe için oynuyorsunuz" falan bunlar çok doğru değil. Bilmiyorum neden yaptılar ama bu bizi rahatsız etti."

"HAKEM TEMPOMUZA AYAK UYDURAMIYOR"

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"Maç gerçekten keyifli ancak Kasımpaşa'nın yüksek temposu hakemlere de yüksek geliyor. Ben onu anlıyorum. Bu yüzden oyunu çok fazla durdurma ihtiyacı hissediyorlar. Biz düşmeyin, ayakta kalın diyoruz oyunculara. Futbolda burayı ödüllendirmek gerekiyor. Burada hakemlerin kafası karışıyor çok yüksek tempoda olduğu için. Bunun olmaması gerekiyor. O zaman seyirci izlemiyor maçları. Bu kadar istekli iki takım varken, biraz daha ona ayak uydurmak gerekiyor."

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