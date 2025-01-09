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Kasımpaşa u-19 ile çıktı, Jose Mourinho rotasyon yaptı! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.01.2025 22:22
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanılan mücadelede sarı - lacivertliler sahaya u-19 ile çıkan Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

Kasımpaşa u-19 ile çıktı, Jose Mourinho rotasyon yaptı! Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren sarı - lacivertliler, sahadan 3-0 galip ayrılarak Kupa'ya 3 puan ile başladı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

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Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ilk yarıda, Yusuf En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz kaydetti.

KASIMPAŞA U-19 İLE ÇIKTI

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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki turda Gençlerbirliği maçında olduğu gibi Fenerbahçe karşısında da ilk 11'de genç futbolcularla sahaya çıktı.

2. RANDEVUNUN KAZANANI FENERBAHÇE OLDU!

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İki takım Türkiye Kupası’nda ikinci kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, rakibini daha önce 2020-21 sezonunda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

MOURINHO'DAN KUPA ROTASYONU

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Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Atakaş Hatayspor müsabakası 11’ine göre 7 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Kalede İrfan Can Eğribayat’ın yerine Ertuğrul Çetin’e görev verirken, savunmada Alexander Djiku’nun yerine Yusuf Akçiçek, sol bekte de Levent Mercan’ın yerine Mert Müldür şans buldu. Orta sahada Dusan Tadic, Fred ve Sofyan Amrabat’ın yerine İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Bartuğ Elmaz 11’de başladı. Forvette de Edin Dzeko’nun yerine Cenk Tosun görev verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası José Mourinho Kasımpaşa Bartuğ Elmaz fenerbahçe Kadir Sağlam Youssef En-Nesyri
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