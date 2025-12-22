Kasımpaşalı Ali Yavuz Kol'dan maç sonu ilginç açıklama: Hakem bize demişti...

Kasımpaşa forması giyen Ali Yavuz Kol, Galatasaray karşılaşmasının ardından maçın gidişatı ve takımın performansına dair değerlendirmelerde bulundu. Genç oyuncu, özellikle ilk yarıdaki oyunlarından memnun olduklarını vurgularken, skorun sahadaki mücadeleyi tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Ali Yavuz Kol, teknik heyetin planına sahada büyük ölçüde uyduklarını söyledi. İlk yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını dile getiren futbolcu, geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını ifade etti. Ali Yavuz Kol açıklamasında "Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik." dedi.

"HAKEM BİZE DEMİŞTİ"

Mücadelenin hakem yönetimine de değinen Ali Yavuz Kol, maç içinde bazı küçük hataların yaşandığını ancak bunun bilinçli olmadığını düşündüğünü söyledi. Yedikleri gollerin ise şanssız anlardan kaynaklandığını ifade etti.

"Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik." ifadeleri dikkat çekti.