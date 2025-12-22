SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa

Kasımpaşalı Ali Yavuz Kol'dan maç sonu ilginç açıklama: Hakem bize demişti...

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken maçın son düdüğünün ardından konuşan Ali Yavuz Kol karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ile yaşanan diyalogu açıkladı. İşte detaylar...

Kasımpaşalı Ali Yavuz Kol'dan maç sonu ilginç açıklama: Hakem bize demişti...
Berker İşleyen
Ali Yavuz Kol

Ali Yavuz Kol

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kasımpaşa forması giyen Ali Yavuz Kol, Galatasaray karşılaşmasının ardından maçın gidişatı ve takımın performansına dair değerlendirmelerde bulundu. Genç oyuncu, özellikle ilk yarıdaki oyunlarından memnun olduklarını vurgularken, skorun sahadaki mücadeleyi tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

Kasımpaşalı Ali Yavuz Kol dan maç sonu ilginç açıklama: Hakem bize demişti... 1

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Ali Yavuz Kol, teknik heyetin planına sahada büyük ölçüde uyduklarını söyledi. İlk yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını dile getiren futbolcu, geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını ifade etti. Ali Yavuz Kol açıklamasında "Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik." dedi.

"HAKEM BİZE DEMİŞTİ"

Kasımpaşalı Ali Yavuz Kol dan maç sonu ilginç açıklama: Hakem bize demişti... 2

Mücadelenin hakem yönetimine de değinen Ali Yavuz Kol, maç içinde bazı küçük hataların yaşandığını ancak bunun bilinçli olmadığını düşündüğünü söyledi. Yedikleri gollerin ise şanssız anlardan kaynaklandığını ifade etti.

"Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik." ifadeleri dikkat çekti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladıRıdvan Dilmen Icardi için bombayı patlattı! Maç biter bitmez açıkladı
F.Bahçe'nin Avrupa'daki rakibi A. Villa, M. United’ı devirdi!F.Bahçe'nin Avrupa'daki rakibi A. Villa, M. United’ı devirdi!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakem Kasımpaşa Ali Yavuz Kol son dakika galatasaray Cihan Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.