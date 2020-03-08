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Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 08.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Kasımpaşalı futbolcular, Kayserispor maçı öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tribünde bulunan kadın taraftarlara çiçek hediye etti.

Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti

Kasımpaşa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü nedeniyle özel bir etkinlik yaptı. Lacivert-beyazlı futbolcular, Süper Lig'in 25. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kayserispor mücadelesi öncesi tribünde bulunan kadın taraftarlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek hediye etti.

(İHA)

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