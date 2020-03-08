Kasımpaşalı futbolcular kadın taraftarlara çiçek hediye etti

Kasımpaşa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü nedeniyle özel bir etkinlik yaptı. Lacivert-beyazlı futbolcular, Süper Lig'in 25. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki Kayserispor mücadelesi öncesi tribünde bulunan kadın taraftarlara Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çiçek hediye etti.

(İHA)

