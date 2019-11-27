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Kasımpaşa'nın evinde yüzü gülmüyor

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 27.11.2019 12:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'in geride kalan bölümünde sahasında 5 puan toplayan lacivert-beyazlı takım, ilk 12 hafta itibarıyla bu alanda en kötü performanslarından birini sergiledi.

Kasımpaşa'nın evinde yüzü gülmüyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 12 haftasında iç sahada sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Ligde 12. hafta sonunda 12 puan ve averajla 15. sırada yer alan lacivert-beyazlı takım, özellikle sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekti.

Bu sezon iç sahada beklenen mücadeleyi ortaya koyamayan Kasımpaşa, geride kalan bölümde 24 puan kaybının 13'ünü evinde yaşadı.

Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde çıktığı 6 maçın sadece birini kazanabildi. Bu müsabakaların 3'ünü yitiren ve 2'sinde berabere kalan lacivert-beyazlılar, iç sahada 5 puan toplayabildi.

EN KÖTÜLERDEN BİRİ

Kasımpaşa, 12. haftalar itibarıyla iç sahada en kötü performanslarından birini sergiledi. Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de son 13 sezonda 12. haftalar dikkate alındığında sahasında daha önce en az puanı 2007-2008 ve 2010-2011'de elde etmişti. İstanbul temsilcisi, söz konusu sezonlarda bu periyodu dörder puanla tamamlamıştı.

DÖRT PUANLIK PERFORMANSLAR KÜME DÜŞÜRDÜ

Kasımpaşa'nın sahasında istenilen puanları alamadığı sezonlar hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Lacivert-beyazlı ekip, ilk 12 haftalık periyotlarında dörder puan toplayabildiği 2007-2008 ve 2010-2011 sezonlarında TFF 1. Lig'e düştü.

İÇ SAHADA PUAN KAYBI DAHA FAZLA

Kasımpaşa, bu sezon iç sahada deplasmandan daha fazla puan kaybı yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı 6 karşılaşmada 13 puan kaybetti.

Taraftarı önünde MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan Kasımpaşa, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ile de berabere kaldı. İstanbul ekibi, iç sahada tek galibiyetini Antalyaspor karşında elde etti.

Lacivert-beyazlılar, ligin geride kalan bölümünde Gençlerbirliği, İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü ile sahasında en az puan toplayan takım durumunda bulunuyor.

Kasımpaşa, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, dış saha maçlarında 11 puan yitirdi.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Süper Lig'de oynadığı 12 maçın 10'unda kalesini gole kapatamayan Kasımpaşa, bu alanda da kötü bir grafik çizdi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sezon sahadan üçer puanla ayrıldığı Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor müsabakalarında gol yemedi. İstanbul temsilcisi, diğer 10 maçta ise rakiplerinin 20 kez filelerini havalandırmasına engel olamadı.

Kasımpaşa, geçen sezon Süper Lig'i, kalesinde en çok gol gören takım olarak tamamlamıştı. Lacivert-beyazlı ekip, rakip takımların 62 golüne engel olamamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
KURBAN OLDUĞUN ALLAHIM SENİ TÜRK FUTBOLUNUN EN DİBİNDE GÖRMEK NASİP ETSİN KUTBANOLDUĞUM İNŞALLAH BU SEVİNÇİ DEVLETİ ARKASINA ALAMAYAN ADANA MERSİN HATAY K. MARAŞ ADIYAMAN DİYARBAKIR URFA HAKKARİ VAN KIRIKKALE SAMSUN KIRKLARELİ BALIKESİR BOLU DAHA SAYAMADIKLARIM YAŞASIN ÇANI GÖNÜLDEN İSTİYORUM
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