Kasımpaşa'nın evinde yüzü gülmüyor

Kasımpaşa, 12. haftalar itibarıyla iç sahada en kötü performanslarından birini sergiledi. Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de son 13 sezonda 12. haftalar dikkate alındığında sahasında daha önce en az puanı 2007-2008 ve 2010-2011'de elde etmişti. İstanbul temsilcisi, söz konusu sezonlarda bu periyodu dörder puanla tamamlamıştı.

Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde çıktığı 6 maçın sadece birini kazanabildi. Bu müsabakaların 3'ünü yitiren ve 2'sinde berabere kalan lacivert-beyazlılar, iç sahada 5 puan toplayabildi.

İÇ SAHADA PUAN KAYBI DAHA FAZLA

Kasımpaşa, bu sezon iç sahada deplasmandan daha fazla puan kaybı yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı 6 karşılaşmada 13 puan kaybetti.

Taraftarı önünde MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan Kasımpaşa, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ile de berabere kaldı. İstanbul ekibi, iç sahada tek galibiyetini Antalyaspor karşında elde etti.

Lacivert-beyazlılar, ligin geride kalan bölümünde Gençlerbirliği, İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü ile sahasında en az puan toplayan takım durumunda bulunuyor.

Kasımpaşa, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, dış saha maçlarında 11 puan yitirdi.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Süper Lig'de oynadığı 12 maçın 10'unda kalesini gole kapatamayan Kasımpaşa, bu alanda da kötü bir grafik çizdi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sezon sahadan üçer puanla ayrıldığı Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor müsabakalarında gol yemedi. İstanbul temsilcisi, diğer 10 maçta ise rakiplerinin 20 kez filelerini havalandırmasına engel olamadı.

Kasımpaşa, geçen sezon Süper Lig'i, kalesinde en çok gol gören takım olarak tamamlamıştı. Lacivert-beyazlı ekip, rakip takımların 62 golüne engel olamamıştı.

(AA)

