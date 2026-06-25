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Kasiyer, yaşlı müşterinin ikramiye çıkan piyango biletini çaldı! Güvenlik kamerası ele verdi

ABD'de bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan kadın, piyangodan 2 bin 700 dolar kazanan yaşlı müşterinin ikramiye makbuzunu çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Güvenlik kameraları olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Gökçen Kökden

Florida'nın DeLand kentindeki bir Walmart Neighborhood Market şubesinde, her gün düzenli olarak şans oyunları oynayan yaşlı bir müşterinin piyango biletine 2.700 dolar ikramiye isabet etti. Ödülünü tahsil etmek için markete giden müşterinin biletini, o sırada kasiyer olarak görev yapan 40 yaşındaki Tameka Hall sistemden onayladı.

Ancak Hall, bu tutarın mağazadan doğrudan ödenemeyecek kadar yüksek olduğunu iddia ederek yaşlı adama sadece parayı başka bir yerden nasıl tahsil edebileceğine dair talimatların yazılı olduğu bir belge verdi.

Kasiyer, yaşlı müşterinin ikramiye çıkan piyango biletini çaldı! Güvenlik kamerası ele verdi 1

Saatler sonra ödülü almak için asıl gerekli olan makbuzu ve bileti almadığını fark eden talihli müşteri, hemen markete geri dönerek durumu yönetime bildirdi. Mağaza müdürünün güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle hırsızlık anı ortaya çıktı. Görüntülerde; kasiyer Tameka Hall’un işlemin ardından kazanan biletin makbuzunu katlayıp, vardiyası biter bitmez üniforma yeleğinin sol cebine koyarak iş yerinden ayrıldığı net bir şekilde görüldü.

Olay yerine çağrılan Volusia İlçe Şerif Ofisi ekipleri, şüpheli kadınla marketin güvenlik odasında bir görüşme gerçekleştirdi. Suçlamaları reddeden Hall, işlem sırasında başka bir müşteri tarafından dikkatinin dağıtıldığını, bileti müdürüne teslim etmek amacıyla cebine koyduğunu ancak daha sonra bunu unuttuğunu iddia etti. Ancak polis ekipleri eşliğinde aracına götürülen Hall'un üzerinden, yaşlı müşteriye ait kazanan piyango makbuzu çıktı. Olayın ardından açıklama yapan Walmart yetkilileri, Tameka Hall’un şirketle olan ilişiğinin derhal kesildiğini doğruladı. Gözaltına alınan Hall, 'büyük/nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.

Kasiyer, yaşlı müşterinin ikramiye çıkan piyango biletini çaldı! Güvenlik kamerası ele verdi 2

Bu çarpıcı olayın ardından, piyango uzmanı ve LottoExpert.net'in kurucusu Oscar Acosta oyuncuları uyardı. Acosta, bu tarz dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının önüne geçmek için kazanan bilet sahiplerinin şu 3 kurala mutlaka uyması gerektiğini belirtti:

İmza atın: Bileti satın alır almaz ya da kazandığınızı fark ettiğiniz an arkasına mutlaka imzanızı atın.

Fotoğraf çekin: Biletin önlü arkalı net bir fotoğrafını telefonunuzda saklayın.

Belgeleri saklayın: Hasar talebi veya tahsilat süreciyle ilgili size verilen tüm makbuz ve belgeleri güvenli bir yerde muhafaza edin.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık abd
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