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Görüntüsü büyüleyici kendisi zehirli: 20 yılda Akdeniz'i ele geçirdiler! 'Sakın yemeyin' çağrısı yapıldı

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, Akdeniz'de son 20 yılda zehirli ve istilacı deniz canlılarının sayısının arttığını belirterek, özellikle kayalık alanlarda denize giren tatilcileri uyardı. Balon balığının etinin de ölümcül derecede zehirli olduğunu vurgulayan Köşker, "Tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmemeliyiz. Kayalık bölgelerde denize girerken aslan balığı ve uzun dikenli deniz kestanesine karşı dikkatli olunmalı" dedi.

Görüntüsü büyüleyici kendisi zehirli: 20 yılda Akdeniz'i ele geçirdiler! 'Sakın yemeyin' çağrısı yapıldı

Yaz mevsiminde hava ve deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle deniz kıyısı bölgelerde tatilcilerin yoğunluğu arttı. ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, Akdeniz'de son 20 yılda zehirli ve istilacı deniz canlılarının sayısının arttığını belirterek uyarılarda bulundu. Köşker, balon balığı ve aslan balığının yanı sıra uzun dikenli deniz kestanesi, çizgili kedi yılan balığı ve kutu balığı gibi türlerin de ülke kıyılarında görülmeye başlandığını söyledi.

Görüntüsü büyüleyici kendisi zehirli: 20 yılda Akdeniz i ele geçirdiler! Sakın yemeyin çağrısı yapıldı 1

'BALON BALIĞI PİŞİRİLSE DE ZEHRİNİ KAYBETMEZ'

Balon balığının içerdiği tetrodotoksinin ısıya dayanıklı olduğunu belirten Köşker, "Balon balığı pişirilse de zehrini kaybetmez. Toplumda yalnızca iç organlarının zehirli olduğu yönünde yanlış bir inanış bulunuyor. Oysa bilimsel çalışmalar, balon balığının etinin de zehirli olduğunu ortaya koyuyor. Tüketilmesi ölümcül zehirlenmelere yol açabilir. Balon balığının derisinde de yüksek miktarda toksin bulunabiliyor. Özellikle ellerinde açık yara bulunan vatandaşlar ve amatör balıkçılar, balon balığının derisine çıplak elle temas etmemelidir. Toksin, açık yaradan vücuda geçerek zehirlenmeye neden olabilir" diye konuştu.

Görüntüsü büyüleyici kendisi zehirli: 20 yılda Akdeniz i ele geçirdiler! Sakın yemeyin çağrısı yapıldı 2

ASLAN BALIĞI VE DENİZ KESTANESİ DİKENLERİ ZEHİRLİYOR

Aslan balığının ise etinin tüketilebildiğini ancak yüzgeç dikenlerinde zehir bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, "Aslan balığı daha çok kayalık bölgelerde yaşayan, fazla hareket etmeyen bir türdür. Diken batması ciddi zehirlenmelere neden olabilir. Aynı şekilde Doğu Akdeniz kıyılarında yaygınlaşan uzun dikenli deniz kestanesi de kayalık alanlarda görülür. Bu canlıların dikenlerinde de zehir bulunuyor. Kayalık bölgelerde denize girerken aslan balığı ve uzun dikenli deniz kestanesine karşı dikkatli olunmalı" dedi.

Görüntüsü büyüleyici kendisi zehirli: 20 yılda Akdeniz i ele geçirdiler! Sakın yemeyin çağrısı yapıldı 3

'SAHİL BÖLGELERİNE BİLGİLENDİRİCİ AFİŞLER ASILMALI'

Akdeniz'e sürekli yeni türlerin giriş yaptığını belirten Köşker, "Artık 'Denizden babam çıksa yerim' anlayışını terk etmeliyiz. Tanımadığımız balıkları kesinlikle tüketmemeliyiz. Kayalık bölgelerde denize girerken aslan balığı ve uzun dikenli deniz kestanesi gibi canlıların dikenlerinin batması riskine karşı dikkatli olmalıyız. Ayrıca yaz döneminde nüfusu katlanan sahil bölgelerinde sağlık personelinin bu canlılarla ilgili farkındalığının artırılması ve plajlarda bilgilendirici afişlerin yer alması yeni zehirlenmelerin önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Görüntüsü büyüleyici kendisi zehirli: 20 yılda Akdeniz i ele geçirdiler! Sakın yemeyin çağrısı yapıldı 4

'ZEHİRLİ DİKEN TEMASINDA SICAK SU UYGULANMALI'

Avrupa Dalış Güvenliği Ağı Derneği Eğitmeni, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) üyesi, Acil Tıp Uzmanı Dr. Tolga Taymaz ise küresel ısınma ve insan etkisi nedeniyle denizlerde istilacı türlerin arttığını belirterek, aslan balığının diken temasında şiddetli ağrı, uyuşukluk, morarma, bulantı, kusma ve kalp ritim bozukluğu görülebileceğini söyledi. Taymaz, "Etkilenen bölge dayanılabilecek sıcaklıktaki, yaklaşık 40-45 derecelik suya tutulmalı, yara içinde diken kalıp kalmadığı kontrol edilmeli ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Zehirli deniz kestanesinde de benzer tedbirler alınabilir. Deri bütünlüğünün bozulduğu her durumda mutlaka tetonoz aşısının da yaptırılması gerekmektedir" dedi.

Görüntüsü büyüleyici kendisi zehirli: 20 yılda Akdeniz i ele geçirdiler! Sakın yemeyin çağrısı yapıldı 5

BALON BALIĞI TÜKETİLDİĞİNDE İLK 6 SAAT KRİTİK

Balon balığı tüketiminin hayati risk taşıdığına dikkat çeken Taymaz, "Balon balığı tüketildiği öğrenildiği anda kişi, vakit kaybetmeden tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Ölümler çoğunlukla ilk 6 saat içinde gerçekleşmektedir. Bu zehirlenmeye karşı özel bir antidot bulunmuyor. Destek tedavisi uygulanıyor ancak her zaman başarılı olmayabiliyor" diye konuştu.

Görüntüsü büyüleyici kendisi zehirli: 20 yılda Akdeniz i ele geçirdiler! Sakın yemeyin çağrısı yapıldı 6

Görüntüsü büyüleyici kendisi zehirli: 20 yılda Akdeniz i ele geçirdiler! Sakın yemeyin çağrısı yapıldı 7

Görüntüsü büyüleyici kendisi zehirli: 20 yılda Akdeniz i ele geçirdiler! Sakın yemeyin çağrısı yapıldı 8

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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