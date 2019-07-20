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Kastamonu'da 83 kişi mevlit yemeğinden zehirlendi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.07.2019 07:40 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, katıldıkları mevlitte verilen yemeğin ardından rahatsızlanan 83 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da 83 kişi mevlit yemeğinden zehirlendi

Olay, ilçeye bağlı Yoğunluk köyünde meydana geldi. Katıldıkları mevlitin ardından rahatsızlanan 83 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle Taşköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

YEMEKTEN ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan ilk incelemede, kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

3 KİŞİ BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Rahatsızlanan kişilerin 80'i hastanede müşahede altında tutulurken, 3 kişi ise ambulansla şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: DHA

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KASTAMONU

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