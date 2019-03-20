Kastamonu'da çocuklar siyez buğdayını hamur işi yaparak tanıyor

Etkinlik hakkında bilgi veren 10 Aralık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu Öğretmeni Aslı Tekneoğlu, “Eğitim öğretim programımızda bu haftayı Kastamonu Kültürel Haftası olarak belirledik. Program dâhilinde bir hafta boyunca çocuklarımıza kendi kültürlerini, Kastamonu’da neler yetişebileceğini, Kastamonu’nun yöresel lezzetlerini ve yöresel kültürlerine sahip çıkmaları için kültürümüzü öğrenmelerini istedik. Bunu için de Siyez Evi’nden başladık. Siyez doğal, organik ve sağlıklı bir besin. Siyezi çocuklardan tanıtmaya başlarsak bunu temelden aktarırsak beslenme alışkanlığının da sağlık bir şekilde ilerleyeceğini düşündüğümüz için ilk gezimiz Siyez Evi’ne oldu. Çocuklarımızın burada siyezden besin üretmesi ve onları tatmaları keyifli olacak, bizler için de güzel bir etkinlik olduğunu düşündüğümüz için oldukça keyifli” dedi.

“Siyez evi olarak bu proje devam edecek"

Siyez Evi olarak bu projelerin devam edeceğini ifade eden Oruç Odabaşı, “Biz Siyez Evi olarak özellikle Kastamonu’da siyezin ve siyez ürünlerinin tanıtımı ile ilgili olarak bir proje hazırlamaya karar verdik. Ve Kastamonu'da bugün ilkini yaptığımız anaokulları ile bir mutfak faaliyeti düzenlemek istedik. Burada çocuklara ceza alması tepsiye ve ilgili olarak çocuklara bilgileri verdik. Bizi yalnız bırakmadı, 10 Aralık Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerimiz Siyez Evi olarak bu projeleri biz devam edecek. Önümüzdeki haftalar ve sonraki haftalarda da buradaki asıl amacımız Siyez Evi olarak konusunda bir farkındalık oluşturmak, bunu da çocuklardan başlatmak ve anaokulundan başlatmak ayrı bir düşüncemizdi. Bizi yalnız bırakmadılar dediğiniz gibi çok keyif aldık. Sizlerle birlikte olmaktan da tekrardan mutluyuz her zaman bekleriz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Nursu Ersin ise “Siyez hamuruyla kurabiye yapıyoruz. Yıldız yaptım üst üste dizdim. Arkadaşlarım ile çok güzel vakit geçirdim” diye konuştu.

6 yaşındaki Rana Akyol da “Siyez hamuru ile şekiller çıkarıyoruz. Rengi kahverengi. Çünkü Siyez hamuru ile yapılıyor” cümlelerini kullandı.

