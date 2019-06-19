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Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.06.2019 08:05 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi ve çevre köylerinde jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 28 kişi gözaltına alındı.

Taşköpü ilçesi ve çevre köylerde fuhuş yapıldığına yönelik ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 5 şüpheli serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Jandarmadaki sorguları süren 9 şüphelinin de bugün adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU fuhuş operasyon

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