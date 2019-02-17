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Kastamonu semalarında görüldü! Bir anda belirdi...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 17.02.2019 08:51 | Son Güncelleme

Kastamonu’da gece saatlerinde gökyüzünde görülen parlak bir cisim merak konusu oldu.

Kastamonu semalarında görüldü! Bir anda belirdi...

Parlak cisim saat 23.00 sıralarında Kastamonu merkez Kuzeykent Mahallesi'nden görülmeye başlandı. Gökyüzünün açık olmasından dolayı parlaklığı ile dikkat çeken cisim dikkatleri üzerine çekti. Etrafına verdiği parlaklık ile gözle görülebilen cisim büyük merak konusu oldu. Vatandaşlar arasında ise UFO muhabbeti yapıldı.

Kamera ve cep telefonların yakınlaştırma özelliği ile görülen cismin, yıldız mı, uydu mu yoksa başka bir şey mi olduğu belirlenemedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU ufo

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