Kastamonu Üniversitesinden gururlandıran başarı

İngiltere merkezli prestijli bir eğitim ve yükseköğretim sıralama ve analiz kuruluşu olan THE, dünya genelindeki üniversitelerin performansını değerlendirmek, karşılaştırmak ve sıralamak amacıyla yıllık olarak Dünya Üniversite sıralamalarını yayınlıyor. THE, yükseköğrenim kurumlarının akademik mükemmeliyet, araştırma etkinlikleri, öğrenci-fakülte oranları, uluslararası iş birliği ve endüstri ile olan bağlantıları gibi bir dizi kritere dayalı olarak sıralamalar yapıyor.

Kastamonu Üniversitesi, ilk defa üç farklı alanda dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında Kastamonu Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından belirlenen parametrelere dayalı olarak hazırlanan 2024 Dünya Üniversite alan bazlı sıralamalarında farklı alanlarda dikkat çekici başarılar elde etti. Kastamonu Üniversitesi, 11 farklı alan dikkate alınarak yapılan sıralamada 3 alanda (Eğitim, Yaşam Bilimleri ve Fizik Bilimleri) Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasında yer aldı. Kastamonu Üniversitesi, eğitim alanında 601+ bandında, Yaşam Bilimleri alanında 801-1000 aralığında ve Fizik Bilimleri alanında ise 801-1000 aralığında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Eğitim, Yaşam Bilimleri ve Fizik Bilimleri alanlarına ait alt alanların tümünde ise Kastamonu Üniversitesi, Türkiye’de listeye girmeyi başarabilen üniversiteler arasında ilk 20’de yer alarak çok önemli bir başarı gösterdi.

Kastamonu Üniversitesi, ilk defa THE Dünya Üniversiteleri Alan Bazlı Alt Alan Sıralamasında sıralamaya girebilen üniversiteler arasında Türkiye’de ilk 20’de THE Dünya Üniversiteleri alan bazlı sıralamasında Yaşam Bilimleri Alanı; Tarım-Ormancılık, Biyoloji Bilimleri Spor Bilimleri ve Veteriner Bilimleri olmak üzere 4 alt alandan oluşuyor. Kastamonu Üniversitesi; Türkiye’de Tarım-Ormancılık alt alanında 11. sırada, Biyoloji Bilimleri alt alanında 15. sırada, Spor Bilimleri alt alanında 13. sırada, Veteriner Bilimleri alt alanında 8. sırada yer aldı.

THE Dünya Üniversiteleri alan bazlı sıralamasında Fizik Bilimleri Alanı; Kimya, Jeoloji-Çevre-Dünya-Deniz Bilimleri, Matematik-İstatistik, Fizik-Astronomi olmak üzere 4 alt alandan oluşuyor. Kastamonu Üniversitesi; Türkiye’de Kimya alt alanında 17. sırada, Jeoloji-Çevre-Dünya-Deniz Bilimleri alt alanında 9. sırada, Matematik-İstatistik alt alanında 17. sırada yer aldı.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NİN, ULUSLARARASI SIRALAMALARDA YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Dünya genelinde 100’den fazla ülkeden 30 binden fazla üniversitenin sıralamaya tabi tutulduğu ancak belirli kriterleri sağlayarak 1904 üniversitenin sıralamada yer alabildiği Times Higher Education 2024 dünya sıralamasında Kastamonu Üniversitesi, 1501+ derecesi ile dünyadaki en seçkin üniversiteler arasında yer almıştı. Kastamonu Üniversitesi Dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından olan THE 2024 Dünya Üniversite sıralamasında ilk defa yer almayı başarmıştı. Kastamonu Üniversitesi, kriterleri sağlayarak Türkiye’deki üniversitelerden sıralamaya giren 75 Üniversite arasından 36’ncı sırada bulunma başarısını gösterirken, aynı başarıyı QS 2024 Dünya Üniversiteleri Bölgesel sıralamasında Avrupa Üniversiteleri sıralamasında 601+ bandında, Batı Asya Üniversiteler sıralamasında ise 58. sırada yer alarak sürdürdü. Kastamonu Üniversitesi, QS 2024 Dünya sıralamasında Türkiye’den sıralamaya girebilen 73 üniversite arasında 43’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

“HEDEF ODAKLI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARIMIZ, EĞİTİM, ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİMİZ VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİMİZ, NETİCELERİNİ VERMEYE BAŞLADI”

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Kastamonu Üniversitesi olarak THE Dünya Üniversite Sıralamalarında elde ettiğimiz bu başarılar, üniversitemizin uluslararası düzeydeki tanınırlığını ve yüksek eğitim standartlarını gösteriyor. Hedef odaklı stratejik plan çalışmalarımız, eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetlerimiz ve uluslararası iş birliklerimiz, neticelerini vermeye başladı. Bu başarıları elde etmemizdeki en büyük pay öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizindir. Kendilerine teşekkür ediyor ve bu başarıları daha da ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Üniversitenin uluslararası düzeydeki etkisini artırmak ve daha fazla öğrenci ve araştırmacıya kapılarını açmak için çeşitli projelerin devam ettiğini belirten Rektör Topal, “Kastamonu Üniversitesi olarak uluslararası öğrenci değişim programları, yabancı dil kursları ve çeşitli akademik iş birliği projeleri, makale ve proje yazma eğitimleri gibi çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu sayede uluslararası düzeyde daha fazla öğrenciye eğitim fırsatları sunmayı ve üniversitemizi daha da çekici hale getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Rektör Topal, ayrıca Kastamonu Üniversitesi’nin bu başarılarıyla sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda uluslararası alanda da tanınmış bir eğitim kurumu haline geldiğini vurgulayarak, üniversitenin bu çizgiyi sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Son olarak Rektör Topal, bu tür başarıların elde edilmesinde temel teşkil eden kalite standartları ve uluslararasılaşma noktasında teşvik ve desteklerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerine teşekkürlerini iletti.