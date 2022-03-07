YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da öğrencilerin kaldığı sosyal tesiste yangın çıktı

Kastamonu'da öğrencilerin kaldığı sosyal tesiste yangın çıktı

07.03.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da öğrencilerin kaldığı sosyal tesiste yangın çıktı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir bölümünde üniversite öğrencilerinin kaldığı sosyal tesiste çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle'deki iki katlı İhsangazi Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sardı.

Tesisin bir bölümünde konaklayan Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 11 öğrenci, görevlilerce tahliye edildi.

Çalışanların haber vermesi üzerine yangına, İhsangazi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın, tesiste hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldüKar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldü
Ukrayna vatandaşları eşlerini bırakıp çocuklarıyla Türkiye'ye geliyorUkrayna vatandaşları eşlerini bırakıp çocuklarıyla Türkiye'ye geliyor
MKE Ankaragücü-Bandırmaspor maçının ardındanMKE Ankaragücü-Bandırmaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
yangın Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
13:01
İkindi
16:13
Akşam
18:49
Yatsı
20:08
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Restoranın ismi tepkilere neden oldu! Hakaret ve tehdit...

Restoranın ismi tepkilere neden oldu! Hakaret ve tehdit...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Eski karısı zina davası açtı! Olay iddialar

Eski karısı zina davası açtı! Olay iddialar

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.