Kastamonu'da vefat eden muhtarların birinin yerine babası, diğerinin yerine oğlu seçildi

Kastamonu'da hayatını kaybeden iki muhtarın yerine, birinin babası, diğerinin de oğlu seçildi.

Merkeze bağlı Yılancı Köyü Muhtarı Hüseyin Karakethüdaoğlu 27 Nisan'da kalp krizi sonucu, Kaşçılar Köyü Muhtarı Ali Çavdaroğlu ise 2 Mayıs'ta rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaşçılar ve Yılancı köylerinde 5 Haziran'da muhtar seçimi yapıldı. Köy sakinlerinin talebi üzerine Hüseyin Karakethüdaoğlu'nun 36 yaşındaki oğlu Kamil Karakethüdaoğlu, Ali Çavdaroğlu'nun yerine de 80 yaşındaki babası Cevat Çavdaroğlu tek aday olarak seçime girdi ve kazandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, ziyaretine gelen Karakethüdaoğlu ile Çavdaroğlu'nu tebrik ederek rozetlerini taktı.

Yapıcıoğlu, sevdikleri iki muhtarı kaybettiklerini belirterek, "Bu iki muhtarımızın da cenaze namazları, kendi çabalarıyla yaptırdıkları camilerde kılındı. Kendilerini hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.

Bu süreçte köy sakinlerinin bir karar aldığını aktaran Yapıcıoğlu, "Yılancı köyünde merhum muhtarımızın oğlu Kamil Karakethüdaoğlu, Kaşçılar köyünde de vefat eden muhtarımızın babası Cevat Çavdaroğlu'nu aday gösterdiler. Bir vefa örneği gösterdiler. Her iki köye de teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın anılarına saygı gösterdiler. Muhtarlarımıza hayırlı olsun. Merhum muhtarlarımızın yarım bıraktığı işlerin tamamlanması için dernek olarak tüm çabayı göstereceğimizin sözünü veriyorum." diye konuştu.

Kamil Karakethüdaoğlu, babasının severek yaptığı muhtarlığa onun bıraktığı yerden devam edeceğini dile getirerek, "Yılancı köyü sakinlerine ahde vefalarından dolayı çok teşekkür ederim. Babamın bıraktığı yoldan devam etmek, yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cevat Çavdaroğlu da elinden geldiğince kendisine emanet edilen işleri yapmaya çalışacağını kaydetti.

