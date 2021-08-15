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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki arama kurtarma ve enkaz çalışmaları aralıksız sürüyor

15.08.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki arama kurtarma ve enkaz çalışmaları aralıksız sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı ilçede, sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi, kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar dikkati çekiyor.

İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.

Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ekiplerinin de ilçede hummalı şekilde çalıştıkları gözleniyor. Yardım kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse çalışmaları yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

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