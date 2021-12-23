YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'nun üç ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Kastamonu'nun üç ilçesinde eğitime yarın ara verildi

23.12.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun üç ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 24 Aralık Cuma ara verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
İçişleri Bakanı Soylu Kastamonu'daki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldıİçişleri Bakanı Soylu Kastamonu'daki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
08:01
Öğle
12:49
İkindi
15:06
Akşam
17:26
Yatsı
18:54

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Gülcan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.