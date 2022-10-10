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Katakulli filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Katakulli nerede çekildi?

10.10.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katakulli filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. Filmi izlemek isteyenler Katakulli filmi hakkında merak ettiklerini internet üzerinden araştırıyorlar. Katakulli filminin konusu, oyuncuları gibi başlıklar merak konusu oldu. Peki, Katakulli filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Katakulli nerede çekildi? İşte detaylar...

Katakulli filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Katakulli nerede çekildi?

Başrollerinde Yağızcan Konyalı, Jessica May, Alper Baytekin gibi isimler yer alan komedi filmi Katakulli 2022 yılında vizyona çıktı. Birçok ünlü isimin de yer aldı Katakulli filmi bu akşam sinemaseverler tarafından takip edilecek. Peki,Katakulli oyuncuları kim? Katakulli filminin konusu nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

KATAKULLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kemal, öksüz ve yetim bir çocuktur, mahalleli kol kanat germiş onu sahipsiz bırakmamışlardır. Her şeyini mahallesinin güzel insanlarına borçlu olduğunu düşünen Kemal daha çocuk yaşlarda “Büyüyünce bana kol kanat geren bu insanları hiçbir zaman darda koymayacağım” diye kendi kendine söz vermiştir. Ama Kemal büyümüş ve hırsız olmuştur. Kemal’in vicdanı ağır basar ve hırsızlığı bırakmaya karar verir.

katakulli filmi konusu

Ne var ki Kostirik’in aldığı son bir iş vardır. Kostirik, bu işi de halledip sonra tövbe etmesi için Kemal’e ısrar eder. Kostirik’in ısrarına dayanamayan Kemal bunu kabul eder. Ailenin kızı Meryem, abilerinin yokluğundan istifade sevgilisini eve getirmiştir. Meryem sevgilisini Kemal’in saklandığı odaya getirir. Fakat, Meryem’in abileri eve gelmişlerdir. Meryem o panikle, sevgilisini pencereden aşağı atar. Kemal’i, kız kardeşlerinin sevgilisi zanneden abiler kararlarını verirler. Kemal iki gün sonra gelip Meryem’i isteyecektir.

KATAKULLİ OYUNCULARI KİM?

Katakulli filminin oyuncu kadrosunda; Yağızcan Konyalı, Jessica May, Alper Baytekin, Hüseyin Turunç, Gürkan Deniz Akhanlı, Saniye Samra ve Ayhan Sicimoğlu yer alıyor.

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Kanal D Jessica May Ayhan Sicimoğlu film yağızcan konyalı
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