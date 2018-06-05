SPOR

Katar'dan Zidane'a 200 milyon euroluk teklif!

İSPANYA HABERLERİ  | 05.06.2018 13:38 | Son Güncelleme

Real Madrid'i bırakan 45 yaşındaki çalıştırıcının kısmeti açıldı. Katar, Fransız hocaya, 2022 Dünya Kupası'nda milli takımın başında olması için 4 yıllığına 200 milyon euro (1.1 milyar TL) önerdi. Zidane cephesi ise bu teklif sonrasında sessizliğini koruyor.

Katar'dan Zidane'a 200 milyon euroluk teklif!

Mısırlı dolar milyarderi Naguib Sawiris’in attığı ‘Tweet’le ortaya çıkan gelişmeye göre Katar, Milli Takım’ın başına Zinedine Zidane’ı geçirmek istiyor. Fransız çalıştırıcı, üst üste 3. Devler Ligi şampiyonluğunu kazandığı Real Madrid’den sürpriz bir kararla kısa süre önce ayrılmıştı. Alınan bilgiye göre Katar, ev sahipliğini yapacakları 2022 Dünya Kupası’nda Milli Takım’ın başında Zidane’ın olmasını istiyor.

Zidane için senelik 50 milyon eurodan 4 yıllık kontrat önerildiği belirtildi. İspanyol medyası, toplam 200 milyon euroluk teklif sonrasında Zidane cephesinin sessiz olduğunu yazdı. AS gazetesi, Katarlı yetkililerin B planı olarak ise eski Barcelona’lı Xavi ile görüştüğünü sütunlarına taşıdı. Söz konusu teklif hayata geçerse 2.5 yıldır A takım düzeyinde çalışan Zidane, dünyanın en çok kazanan hocası olacak.

Real’in hedefinde Pochettino var

Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, gözünü Tottenham’ın menajeri Mauricio Pochettino’ya dikti. 2014’ten bu yana İngiliz ekibini çajıştıran Arjantinli hoca, hem İspanyol hem de İngiliz medyasına göre favori. İspanya’da daha önce Espanyol’u çalıştıran Pochettino, “Kimse Real Madrid’e hayır diyemez, öyle değil mi” diyen bir gazeteciyi, “Belki bu senin için geçerli ama benim için değil” sözüyle terslemişti.

EN ÇOK KAZANAN HOCALAR

Jose Mourinho – Man United (26 milyon Euro)

Marcelo Lippi – Çin (22 milyon Euro)

Diego Simeone – Atletico Madrid (21 milyon Euro)

Pep Guardiola – Man City (20 milyon Euro)

Fabio Cannavaro – G Evergrande (15 milyon Euro)

(Sözcü)

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Real Madrid'in Neymar için 300 milyon euroyu gözden çıkardı!Real Madrid'in Neymar için 300 milyon euroyu gözden çıkardı!
Barcelona Samuel Umtiti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı!Barcelona Samuel Umtiti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zinedine zidane katar

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

Ali Koç'tan Aykut Kocaman kararı

Ali Koç'un transfer listesi belli oldu

Ali Koç'un transfer listesi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
onca muhtaç düşkün fakir insan varken allah bu savurganlığı elbet sorar normal müslüman halkın bu durumda olması
Diğer Haberler
Katar'dan Zidane'a 200 milyon euroluk teklif!

Katar'dan Zidane'a 200 milyon euroluk teklif!

Real Madrid'in Neymar için 300 milyon euroyu gözden çıkardı!

Real Madrid'in Neymar için 300 milyon euroyu gözden çıkardı!

Barcelona Samuel Umtiti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı!

Barcelona Samuel Umtiti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı!

Espanyol'da teknik direktörlük görevine Rubi getirildi!

Espanyol'da teknik direktörlük görevine Rubi getirildi!

Emre Çolak'ın yeni takımı Al Wahda oldu

Emre Çolak'ın yeni takımı Al Wahda oldu

Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.