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Katar, Dünya Kupası için Uluslararası Konsolosluk Hizmetleri Merkezi açtı

31.10.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için dünyanın farklı ülkelerinden gelecek taraftarlara hizmet için Uluslararası Konsolosluk Hizmetleri Merkezi açıldı. İşte detaylar...

Katar, Dünya Kupası için Uluslararası Konsolosluk Hizmetleri Merkezi açtı

41 yaşındaki yürüyüş sporcusu Santiago Sanchez'in annesi Celia Cogedor, Associated Press'e verdiği demeçte, oğluyla ilgili endişelerini dile getirirken oldukça üzgün görünüyordu.

İspanya’dan yola çıkarak Katar’da yapılacak Dünya Kupası’na gitmek için rotasındaki ülkeleri yürüyerek geçen Sanchez, bu macerasına dair fotoğraf ve videoları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.

Bu, sıkı bir futbol taraftarı olan Sanchez'in ilk macerası değil. 2019’da yine Madrid’den yola çıkarak Suudi Arabistan’a giden adam maç izlemek için bu uzun ve zorlu yolculukları göze almaktan çekinmiyordu.

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