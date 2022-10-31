Katar, Dünya Kupası için Uluslararası Konsolosluk Hizmetleri Merkezi açtı

41 yaşındaki yürüyüş sporcusu Santiago Sanchez'in annesi Celia Cogedor, Associated Press'e verdiği demeçte, oğluyla ilgili endişelerini dile getirirken oldukça üzgün görünüyordu.

İspanya’dan yola çıkarak Katar’da yapılacak Dünya Kupası’na gitmek için rotasındaki ülkeleri yürüyerek geçen Sanchez, bu macerasına dair fotoğraf ve videoları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.

Bu, sıkı bir futbol taraftarı olan Sanchez'in ilk macerası değil. 2019’da yine Madrid’den yola çıkarak Suudi Arabistan’a giden adam maç izlemek için bu uzun ve zorlu yolculukları göze almaktan çekinmiyordu.

