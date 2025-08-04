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Katar ekibi Al Duhail, Eintracht Frankfurt'dan Tuta'yı transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir dönem ısrarla istediği Frankfurt'un yıldız stoperi Tuta'nın yeni adresi belli oldu.

Katar ekibi Al Duhail, Eintracht Frankfurt'dan Tuta'yı transfer etti!
Burak Kavuncu

Katar'ın Al Duhail takımı, Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'dan Brezilyalı defans Tuta'yı (Lucas Silva Melo) transfer etti.

FRANKFURT AÇIKLADI

Katar ekibi Al Duhail, Eintracht Frankfurt dan Tuta yı transfer etti! 1

Tuta'nın sözleşme detayları hakkında bilgi verilmezken, Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Markus Krösche imza sonrası yaptığı açıklamada, Tuta'nın Alman ekibinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Krösche, 26 yaşındaki oyuncunun oynadığı süre boyunca kulübün gelişiminde ve başarısında büyük rol oynadığını belirterek "Tuta, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra, sonsuza dek kulüp tarihinin bir parçası oldu bundan dolayı kulüp değiştirme talebini doğal olarak kabul ettik. Gelecekteki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Tuta, Eintracht Frankfurt'la 187 maçta 10 gol kaydetti.

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transfer Eintracht Frankfurt Katar
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