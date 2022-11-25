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KATAR SENEGAL MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25.11.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar ile Senegal 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında kozlarını paylaşacak. Maç, Katar'ın Doha kentindeki 44 bin 400 seyirci kapasiteli Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu olurken birçok kişi "Katar Senegal maçı canlı izle ekranı" için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçı yayın saati ve kanalı...

KATAR SENEGAL MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Katar Senegal maçına saatler kaldı. Heyecanlı geçmesi beklenen maç için geri sayım sürüyor. 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Ekvador ile karşılaşan ev sahibi takım Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı goller sonucunda Ekvador'a 2-0'lık skorla yenilmişti. Afrika ekibi ise, ilk karşılaşmasında Hollanda'ya 2-0 mağlup olmuştu. Şimdi gözler Katar Senegal maçına çevrildi. İşte Katar Senegal maçı canlı yayın bilgileri...

KATAR SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Katar Senegal maçı bugün (25 Kasım 2022 Cuma) saat 16.00'da oynanacak.

KATAR SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Katar Senegal maçı TRT 1 ve TRT 4K üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

2022 Dünya Kupası

KATAR SENEGAL MAÇI CANLI TAKİP

KATAR SENEGAL MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Katar: Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, A Hassan, Ahmed; Al Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Afif.

Senegal: Dieng; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo; I Gueye, N Mendy; Ndiaye, I Sarr, Diatta, Dia.

KATAR DÜNYA KUPASI KADORSU

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SENEGAL DÜNYA KUPASI KADORSU

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