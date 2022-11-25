KATAR SENEGAL MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Katar Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Katar Senegal maçına saatler kaldı. Heyecanlı geçmesi beklenen maç için geri sayım sürüyor. 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında Ekvador ile karşılaşan ev sahibi takım Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı goller sonucunda Ekvador'a 2-0'lık skorla yenilmişti. Afrika ekibi ise, ilk karşılaşmasında Hollanda'ya 2-0 mağlup olmuştu. Şimdi gözler Katar Senegal maçına çevrildi. İşte Katar Senegal maçı canlı yayın bilgileri...
Katar Senegal maçı bugün (25 Kasım 2022 Cuma) saat 16.00'da oynanacak.
Katar Senegal maçı TRT 1 ve TRT 4K üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.
Katar: Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Salman, A Hassan, Ahmed; Al Haydos, Boudiaf, Hatem; Ali, Afif.
Senegal: Dieng; Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo; I Gueye, N Mendy; Ndiaye, I Sarr, Diatta, Dia.
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