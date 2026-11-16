Kate Middleton hastalığı hakkında konuştu: Bazen durmak da gerek

Ancak bazen insanın hayatında öyle dönemler oluyor ki ne güzel bir elbise ne de kusursuz bir görünüm her şeyi yoluna koymaya yetiyor.

Catherine’in son röportajını okurken aklımda en çok bu düşünce kaldı. Kanser tedavisinin ardından iyileşme sürecini anlatan prenses, hastanede kendisine bu yolun kolay ve dümdüz ilerlemeyeceği söylendiğinden bahsetmiş.

DHA

Hastalık sürecinde iyi günler de olacakmış, kötü günler de. Bunu anlatırken de doğadan ilham almış. Mevsimler gibi insanın da dinlenmeye, kendini toparlamaya ve güç kazanmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Catherine’in anlattıklarının, bugüne kadar verdiği en samimi mesajlardan biri olduğunu düşünüyorum.

İyileşmek her zaman iyi görünmek demek değil

Catherine, eşi Prens William’ın konuk editörlüğünü yaptığı Country Life dergisinin özel sayısı için doğa yazarı Robert Macfarlane ile bir araya geldi. Söyleşide 2024 yılında aldığı kanser teşhisinin ardından yaşadığı iyileşme sürecine de değindi. Hastalığının türünü açıklamayan prenses, bu kez tedavinin ayrıntılarından ziyade, kendisinde bıraktığı etkilerden söz etti.

DHA

Özellikle iyileşmenin inişli çıkışlı olacağını anlatması yerinde olmuş zira dışarıdan baktığımızda tedavisi tamamlanan birinin artık eski hayatına döndüğünü düşünüyoruz. Oysa Catherine’in de anlattığı gibi, hastaneden taburcu olmak ya da tedaviyi bitirmek her şeyin bir anda düzeldiği ve eskisi gibi olması anlamına gelmiyor.

Eylül 2024'te kemoterapisini tamamladığını duyurduğunda da tamamen iyileşmesinin zaman alacağını söylemişti. Ocak 2025'te ise hastalığının remisyonda olduğunu açıklamıştı.

Burada en çok hoşuma giden, Catherine’in sırf güçlü görünmek için her şeyin yolunda olduğunu söylememesi. İyi ve kötü günler yaşadığını kabul ediyor. Üstelik bunu dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir konumdayken yapıyor.

Doğa, Catherine’in en güzel sığınağı olmuş

Röportajın beni en çok etkileyen bölümü ise Catherine’in doğadan bahsettiği kısımlar oldu. Prenses, açık havada vakit geçirmenin kendisine zihni, bedeni ve ruhuyla daha derin bir bağ kurma şansı verdiğini anlatıyor. Doğanın kendisinden hiçbir şey beklemediğini, onu yargılamadığını ve bir şey başarmasını istemediğini söylüyor.

Ne kadar da haklı değil mi?

DHA

Sürekli göz önünde yaşayan, attığı her adımın manşet olduğu bir kadın için böyle bir şeyin ne kadar değerli olabileceğini tahmin edebiliyorum. Prensesin üzerinde her zaman sorumluk var. Katıldığı davetler, konuşmaları, giydiği kıyafetler… Her şeyin bir karşılığı ve yorumu bulunuyor. Oysa doğada bunların hiçbiri önemli değil. Bir ağacın yanında otururken kimsenin sizden prenses gibi davranmanızı beklediği yok.

Catherine de doğayı tam olarak böyle bir sığınak olarak görmüş. Çocukluğundan beri dışarıda vakit geçirmeyi sevdiğini, derelerde oynadığı, böğürtlen topladığı ve kendi başına keşfe çıktığı günleri hatırladığını anlatmış.

George, Charlotte ve Louis de bu hayatın içinde

Catherine’in doğaya duyduğu sevgi ve ilgi yeni değil. Özellikle çocukların açık havada vakit geçirmesi ve doğayla bağ kurması uzun zamandır üzerinde durduğu konulardan biri.

Röportajda günümüz çocuklarının ekranlarla iç içe büyümesinden duyduğu kaygıyı da dile getirmiş. George, Charlotte ve Louis’nin yalnızca kendilerine gösterilen şeyleri izlemelerini değil, çevrelerini özgürce keşfetmelerini istiyor. Çocuklara ne göreceklerini ya da ne düşüneceklerini sürekli söylemek yerine kendi deneyimlerini yaşamaları için alan açmanın önemli olduğunu düşünüyor.

Bu arada derginin aynı sayısında küçük bir aile ayrıntısı da var. Prens George’un çizdiği bir yalıçapkını resmi yayımlanmış. Doğayla ilgili bir sayıda oğlunun çizimine de yer verilmesi hoş bir ayrıntı olmuş.

Geleceğin kraliçesi de bazen kendine zaman tanımalı

Catherine’in bu röportajını okurken bir başka şey daha düşündüm. Kraliyet ailesinde güçlü görünmek neredeyse bir zorunluluk. Özellikle geleceğin kraliçesi olarak görülen bir kadının her zaman kontrollü, sakin ve hazır olması bekleniyor. Ama aniden gelen bir hastalık, insana hayatın planların dışında da gelişebileceğini hatırlatıyor.

Bu yıl Royal Marsden Hastanesi yararına düzenlenen Three Peaks Challenge kapsamında İngiltere, İskoçya ve Galler'in en yüksek üç zirvesine tırmanması da doğayla kurduğu ilişkinin başka bir örneği. Üstelik tedavi gördüğü hastaneye destek amacı taşıyan bu etkinlik, Catherine için kişisel bir anlam da taşıyor.

Elbette bu röportajdan onun nekahat sürecinin bütün ayrıntılarını öğrenmiyoruz. Zaten kendisi de hayatının bu bölümünü ne kadar paylaşacağına karar verme hakkına sahip. Ama anlattıkları, hastalığın yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını, insanın hayatına ve kendisine bakışını da değiştirebildiğini gösteriyor.

Catherine, bu kez bize kusursuz bir prenses portresi sunmuyor. Zaman zaman yorulan, dinlenmeye ihtiyaç duyan, doğada huzur bulan ve her şeyi hemen yoluna koyamayacağını kabul eden bir kadından söz ediyor.

Bu da bize durmanın, dinlenmenin ve kendimize zaman tanımanın da hayat yolunun bir parçası olduğunu hatırlatıyor.