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Kate Middleton’ı diğer saray gelinlerinden ayıran şey ne?

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Kraliyet ailesine dışarıdan bakan biri için Kate Middleton'ın hikayesi basit görünebilir: Orta sınıf aileden gelen bir kadın, prensle evlendi ve kraliçe olacak.

Fatma Melike Durmaz

Bu tanım yanlış sayılmaz ama kesinlikle eksik. Çünkü asıl mesele, merhum Kraliçe Elizabeth’in bu "orta sınıftan gelme" durumunu nasıl okuduğunda saklı.

Kraliyet biyografi yazarı Christopher Andersen, yeni kitabında ilginç bir detay aktarıyor: Elizabeth, Catherine'in "çok farklı bir yerden geldiğini" erken fark etmişti. "Annesi sosyal konutlarda büyüdü ve hostes olarak çalıştı" diyor Andersen. "Catherine yalnızca İngiltere'nin ilk gerçek halktan kraliçesi olmayacak, aynı zamanda ilk orta sınıf kraliçesi olacak."

Bu tespit, saray geleneklerini kökünden sarsan kritik bir farka işaret ediyor. Kraliyet tarihine baktığımızda "halktan gelin" tanımı hep mesafeli karşılanmış. Prenses Diana aristokrattı, köklü bir soy ağacına sahipti. Camilla ise bir baronun torunuydu; yani kraliyet eşrafına zaten yabancı değildi.

Catherine ise tam anlamıyla "bizden biri"ydi. Babası kendi küçük işletmesini kurmuş, annesi uçakta servis yapmıştı. Ve bu mütevazı aile, kızlarını Buckingham Sarayı’na yolladı.

Kate Middleton’ı diğer saray gelinlerinden ayıran şey ne? 1

Kraliçe’nin keskin gözleri

Andersen’e göre Elizabeth, Catherine’deki o "derin görev duygusunu" daha ilk andan itibaren hissetti. Üstelik Kraliçe, Catherine’in William tahta geçtiğinde ona nasıl sarsılmaz bir dayanak olacağını da çok önceden görmüştü.

70 yıllık saltanatı boyunca sayısız insan tanıyan, saraya girip çıkan onlarca yüzü gözlemleyen bir kraliçenin bu tespiti tesadüf olamazdı. Elizabeth, Catherine’de bir samimiyet görmüş ve kraliyet için gerçekten emek vermek istediğini anlamış.

Carole Middleton’ın mirası

Catherine’i gerçekten anlayabilmek için annesi Carole Middleton’a bakmak şart. Andersen burada Carole Middleton'ın Catherine üzerindeki etkisine vurgu yapmış.

"Catherine; normal, dengeli ve huzurlu bir orta sınıf çocukluğu yaşamış ilk kraliçe olacak. Ve aynı deneyimi kendi çocuklarına da yaşatmaya kararlı."

Peki Carole Middleton kızına ne devretti? Görkemli bir unvan ya da saray mülkleri değil elbet. Gösterişten uzak durmayı, işini ciddiyetle yapmayı ve ne olursa olsun sığınabileceği sıcak bir ailenin varlığını ona miras bıraktı.

Catherine çocukluğunda bu sağlam zeminle büyüdü; William’ı çeken de Kraliçe’nin onda takdir ettiği şey de tam olarak bu doğallıktı.

William’ın çocukluğundaki gölgeler

Andersen’ın kitabında öne çıkarılan bu cümle de epey düşündürücü: "William hâlâ çalkantılı çocukluğunun duygusal izlerini taşıyor."

William, protokollerin, kuralların ve kameraların gölgesinde geleceğin kralı olarak yetiştirildi. Ama aynı zamanda anne babasının evlilik krizlerine, paparazzilerin takibine ve en nihayetinde annesi Diana’nın trajik ölümüne tanıklık etti.

Kate Middleton’ı diğer saray gelinlerinden ayıran şey ne? 2

Catherine, William’ın hayatında daha önce hiç tatmadığı o sıcak aile ortamını yani yuva kavramını onun hayatına katmayı başardı. Skandallardan, magazinsel mevzulardan ve gerilimden uzak bir hayat sağladı. George, Charlotte ve Louis’ye sunulan şey sadece prestijli bir eğitim değil; annelerinin kendi çocukluğundan taşıdığı o huzurlu atmosfer oldu.

Orta sınıfın gücü

Tarih boyunca monarşiler hep "en soylu olanı" seçmeye çalıştı. En köklü soyadları, en mavi kanları... Ancak bu tercihler çoğu zaman kopukluk, yalnızlık ve halktan uzaklaşma olarak geri döndü.

Catherine ise bu kalıpların tamamen dışından geldi. Kraliçe Elizabeth bunu bir risk ya da tehdit olarak değil, kraliyetin geleceği için eşsiz bir fırsat olarak görmüş olmalı.

Andersen "Catherine bu sorumluluğu kendisine sunulmuş büyük bir onur olarak görüyor ve asla hafife almıyor." diye de eklemiş.

Elizabeth ve Catherine'i birleştiren asıl bağ unvanlar ya da taçlar değil, bu ortak sorumluluk bilinciydi.

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