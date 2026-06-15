Kate Middleton'ın uçuk mavi kıyafeti ve Prenses Diana

Kıyafetler planlanır, renkler seçilir, her aksesuar düşünülür. Bu törende hiçbir şey tesadüf değildir. Özellikle Kate Middleton'ın giydiği parçalar.

Prenses, geçtiğimiz Cumartesi günü Buckingham Sarayı'nın balkonunda uçuk mavi bir Catherine Walker elbisesiyle göründüğünde, kraliyet takipçilerinin kafalarındaki fotoğraf arşivlerinin açıldığına adım gibi eminim.

Catherine Walker: İki prensesin ortak noktası

1987 yılında Galler Prensesi Diana, Huddersfield Havalimanı'na yaptığı ziyarette uçuk mavi renkli Catherine Walker imzalı manto elbisesiyle hafızalarda yer etmişti. Hafif omuz vatkaları, bedene oturan siluet, yakada beyaz detay ile kesim de renk de tasarımcı da neredeyse Prenses Catherine'in giydiği ile örtüşüyordu.

Tabii ki bu bir tesadüf değil. Catherine Walker, Diana'nın kraliyet yaşamı boyunca en çok güvendiği tasarımcıydı. Diana, Walker ile 1981'de, yani kraliyet ailesine girdiği yıl çalışmaya başlamıştı. Ve bu ilişki o kadar derindi ki Diana, bir Catherine Walker elbisesiyle defnedildi.

Catherine bu detayı bilmiyor olamaz. Bence bir Catherine Walker seçtiğinde bunun ne anlam taşıdığını gayet iyi biliyor. Nitekim geçen yıl da aynı şeyi yapmıştı: Trooping the Colour'a aqua mavi bir Catherine Walker'la gelmişti ve Diana'nın 1992'deki Yeni Delhi ziyaretine o kadar net bir gönderme yapmıştı.

Elbise benzese de Catherine'in kendi tarzı

Şimdi burada önemli bir ayrımdan bahsetmek lazım. "Diana'yı taklit ediyor" demek çok kolay ve çok yüzeysel olur, çünkü bu kombinler birer kopya değil, birer yorum.

Mesela bu yıl elbise benzer olsa da aksesuarlar tamamen Catherine'e aitti: Tasarımcı imzalı soluk mavi geniş kenarlı şapka, çiçekli inci küpeleri ve Diana'nın hiç taşıyamadığı bir aksesuar olan İrlanda Muhafızları Alayı broşu. Bu broş, Catherine'in İrlanda Muhafızları'nın albayı olarak atanmasının somut bir simgesi.

Bir de şunu düşünmeden geçemiyorum. Catherine bu seçimi neden yapıyor, hem de tam bu dönemde? Kanser tedavisinin ardından kamusal alanda yeniden görünür olmaya başladığı bu evrede, neden bu kadar net ve istikrarlı bir şekilde Diana'ya selam gönderiyor?

Bence bu, sezgisel bir iletişim biçimi. Diana, halkla bağ kurmanın en güçlü simgesi olarak zihinlerde yaşamaya devam ediyor. Catherine de o bağı hem çok bilinçli hem de çok zarif bir şekilde yeniden kuruyor.

Trooping the Colour fotoğraflarına bakarken şunu düşündüm: Bu kadın artık ne giyeceğine çok iyi karar verebiliyor. Yıllar önce, 2015'te tartışmalı bir şapkayla bu törene gelmişti.

Aradan on yıl geçmiş ve Catherine bugün uçuk mavi bir Catherine Walker elbiseyle arz-ı endam ediyor. Şapkası zarif, küpeleri ince, broşu anlamlı. Ve tüm bunların içinde 1987'deki Diana'nın sessiz bir yankısı var.

Prenses, bu yıl Trooping the Colour'da hiç konuşmadan çok şey anlattı: Nereden geldiğini, kimi onurlandırdığını ve nereye gittiğini. Hepsini uçuk mavi bir elbiseyle...